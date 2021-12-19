مرحباً أيها الجحيم (32)-حسن النواب

2021/12/19 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأنني‭ ‬في‭ ‬متاهةٍ‭ ‬لا‭ ‬مفرُّ‭ ‬منها؛‭ ‬لا‭ ‬أصدق‭ ‬رجوعنا‭ ‬طواعيةً‭ ‬بجسدينا‭ ‬المنهكينِ‭ ‬وأحلامنا‭ ‬المهيضة‭ ‬كرَّة‭ ‬أخرى‭ ‬إِلى‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭! ‬كُنَّا‭ ‬نرتدي‭ ‬الأزياء‭ ‬الكردية؛‭ ‬أيَّةُ‭ ‬قوةٍ‭ ‬غامضةٍ‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أقنعتنا‭ ‬بالنزول‭ ‬من‭ ‬الجبل؛‭ ‬بلْ‭ ‬أيَّةُ‭ ‬معادلة‭ ‬حمقاء‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬ستضعنا‭ ‬بين‭ ‬مخالب‭ ‬الرعب‭ ‬وفي‭ ‬مستنقع‭ ‬الموت‭ ‬والهلع‭ ‬المرير‭ ‬الذي‭ ‬جاهدنا‭ ‬للخلاص‭ ‬منهُ‭.[…]

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