2021/12/19 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كأنني في متاهةٍ لا مفرُّ منها؛ لا أصدق رجوعنا طواعيةً بجسدينا المنهكينِ وأحلامنا المهيضة كرَّة أخرى إِلى القرى التي مررنا بها قبل شهرين! كُنَّا نرتدي الأزياء الكردية؛ أيَّةُ قوةٍ غامضةٍ تلك التي أقنعتنا بالنزول من الجبل؛ بلْ أيَّةُ معادلة حمقاء تلك التي ستضعنا بين مخالب الرعب وفي مستنقع الموت والهلع المرير الذي جاهدنا للخلاص منهُ.
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[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرحباً أيها الجحيم (32)-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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