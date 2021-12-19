جائزة سيزار فخرية لفنانة استرالية تخوض معركة ضد العنف الجنسي في السينما

2021/12/19 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُمنَح‭ ‬الممثلة‭ ‬الأسترالية‭ ‬كايت‭ ‬بلانشيت‭ ‬جائزة‭ ‬سيزار‭ ‬فخرية‭ ‬عن‭ ‬مجمل‭ ‬مسيرتها‭ ‬وعن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تلتزمها‭ ‬،‭ ‬تتسلمها‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬السابع‭ ‬والأربعين‭ ‬لتوزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السينمائية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬الجهتان‭ ‬المنظمتان‭.‬ وأوضحت‭ ‬محطة‭ “‬كانال‭ +” ‬وأكاديمية‭ ‬جوائز‭ ‬سيزار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الممثلة‭ ‬والمنتجة‭ […]

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