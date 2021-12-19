2021/12/19 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحقيقان في اتهامين للمذيع باتريك بوافر دارفور بالاغتصاب بوزانسون – نانتير -(فرنسا) (أ ف ب) – كشفت الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو الجمعة عبر “تويتر” أن النجم الفرنسي جيرار دوبارديو اغتصبها في آب/أغسطس 2018، وهو ما ينفيه الأخير الملاحق بهذه القضية منذ نحو عام.
ووُجهت في 16 كانون الأول /ديسمبر 2020 إلى عملاق السينما الفرنسية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو تكشف أن عملاق السينما اغتصبها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووُجهت في 16 كانون الأول /ديسمبر 2020 إلى عملاق السينما الفرنسية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو تكشف أن عملاق السينما اغتصبها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو تكشف أن عملاق السينما اغتصبها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).