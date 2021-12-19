2021/12/19 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيقان‭ ‬في‭ ‬اتهامين‭ ‬للمذيع‭ ‬باتريك‭ ‬بوافر‭ ‬دارفور‭ ‬بالاغتصاب‭ ‬ بوزانسون‭ – ‬نانتير‭ -(‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬شارلوت‭ ‬أرنو‭ ‬الجمعة‭ ‬عبر‭ “‬تويتر‭” ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيرار‭ ‬دوبارديو‭ ‬اغتصبها‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2018،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينفيه‭ ‬الأخير‭ ‬الملاحق‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.‬ووُجهت‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ /‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬عملاق‭ ‬السينما‭ ‬الفرنسية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬شارلوت‭ ‬أرنو‭ ‬تكشف‭ ‬أن‭ ‬عملاق‭ ‬السينما‭ ‬اغتصبها‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬شارلوت‭ ‬أرنو‭ ‬تكشف‭ ‬أن‭ ‬عملاق‭ ‬السينما‭ ‬اغتصبها‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).