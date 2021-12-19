قراءة أُفقية لخريطة الراهن السياسي (السودان) (1) - نجاة طلحة

2021/12/19 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجاة_طلحة يفرض الواقع نفسه الآن فوق كل الحسابات النظرية وفوق كل قراءة عميقة.



الواقع وحده هو الذي سيحدد خطوات الإنقلابيين القادمة ويحدد بالموازي خطوات الجماهير.



ففي حالة الظروف الإستثنائية لا يمكن تطبيق القواعد العامة، فالواقع فقط هو الذي يحدد ما سيحدث.



حسابات الواقع هي التي تفرض القرارعلى كل الأطراف.



لذلك فهذه المساهمة ستكون أُفقية المنحى وقراءة مباشرة للواقع.



ليست براغماتية السيد حمدوك، التي يتشدق بها، لكن ......





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