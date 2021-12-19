موعد وصول مدرب المنتخب العراقي بتروفيتش إلى بغداد لوضع منهاج مواجهة إيران

2021/12/19 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن مدرب المنتخب العراقي فلاديمير بتروفيتش، سيصل يوم غد الإثنين إلى العراق لمتابعة مباريات الدوري الممتاز.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونقلت قناة "الكاس" عن مصادرها (19 كانون الأول 2021)، أن "بتروفيتش سيصل يوم غد إلى العراق لمتابعة مباريات الدوري الممتاز، ووضع منهاج خاص للمنتخب قبل مباراة إيران نهاية الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

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