شاهد بالفيديو.. تسميتي لشمال العراق هي جرة اذن للسياسيين الاكراد

2021/12/19 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pj_Hz4GnkwI

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