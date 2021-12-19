شاهد بالفيديو.. الشابندر يتحدث عن كثرة الخطوط الحمر في العراق

2021/12/19 | 22:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q42HNO-LC1A

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