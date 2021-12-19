2021/12/19 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصانع #الموصل مدمرة بعد تحرير داعش.. والصناعة تحيل المصانع المنتجة للمستثمرين | تقرير انس الشرقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HISZWpXMvaA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصانع #الموصل مدمرة بعد تحرير داعش.. والصناعة تحيل المصانع المنتجة للمستثمرين | تقرير انس الشرقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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