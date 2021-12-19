2021/12/19 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجربة ميدانية الكترونية تجريها وزارة التخطيط استعدادا للتعداد السكاني في العام المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MveBoJjNg3I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجربة ميدانية الكترونية تجريها وزارة التخطيط استعدادا للتعداد السكاني في العام المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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