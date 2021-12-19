للمرة الأولى دخول الكواليس: تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات

2021/12/19 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشفت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم الأحد، عن موعد حسم المحكمة الاتحادية للطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في الكتلة، جمال كوجر، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا اجلت قضية النظر بالدلائل والطعون المقدمة من قبل الفرقاء السياسيين خلال الجلسة السابقة للاطلاع على كافة الادلة ودراستها".

وبين أن "نتائج الانتخابات ستحسم خلال جلسة المحكمة الاتحادية يوم 22 في الشهر الجاري من اجل المضي في تشكيل الحكومة المقبلة والشروع في عمل مجلس النواب".

وأوضح أن "المفاوضات الحالية السياسية ستراوح في مكانها دون احراز أي تقدم دون تصديق النتائج ومعرفة كل فريق سياسي ما لديه من مقاعد وقوى سياسية للشروع في مفاوضاته لتشكيل الحكومة، ولهذا سيتم حسم الطعون خلال الأسبوع الجاري".

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