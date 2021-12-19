2021/12/19 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتمكن قوة تابعة لأمن الحشد من الإطاحة بأكبر تاجري مخدرات في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، في العاصمة بغداد وبجهد استخباري نوعي وبعمليتين منفصلتين؛ و بعد ورود معلومات من المصادر المنتشرة في بغداد واستحصال الموافقات القضائية تمكنت من القاء القبض على ابرز تاجرين للمواد المخدرة".

وأضاف المصدر ان "التاجرين بحوزتهما مادة الكريستال وميزان الكتروني وادوات تعاطي"، مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

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