"اللقطة مرعبة" استدلوا على جثته من سيقانه.. شاب يتسلق شجرة لينتحر (صورة)

2021/12/19 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنتحر شاب، اليوم الاحد، عن طريق تسلق شجرة ليعلق بين اغصانها في لقطة مرعبة صورتها الكاميرا في المغرب.

وتم العثور على جثة الشاب الذي يبلغ 24 عاما، هذا الصباح معلقة بشجرة ولا يظهر من جسده سوى سيقانه.

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