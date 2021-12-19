العراق سادس عربياً في نسبة الدين العام

2021/12/19 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أحتل العراق الترتيب السادس بين الدول العربية في حجم الدين الحكومي المركزي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.وبلغ نسية هذا الدين في العراق خلال العام الماضي 84.21% .وجاء السودان في الترتيب الأول كأعلى نسبة في الدين بنسبة 272.92% بينما كانت الكويت الأقل نسبة بـ 11.71 ./انتهى8

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