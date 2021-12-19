2021/12/19 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابية في مخيم الجدعة بالموصل.وذكر بيان للمديرية انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ والتي اكدت وجود إرهابية في مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل، تحركت على اثرها مفارز الشعبة بالتعاون مع قوة برية وتمكنت خلالها من القاء القبض عليها وهي من المطلوبات للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب ./انتهى9

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