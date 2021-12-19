2021/12/19 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، فتح تحقيق بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء الليلة الماضية، والعبوات الناسفة التي زرعت لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل.وقال رسول في لقاء متلفز إن “وكالة الاستخبارات أفشلت استهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل اليوم، حيث كانت هناك عبوة …

ظهرت المقالة يحيى رسول يعلن فتح تحقيق بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول يعلن فتح تحقيق بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول يعلن فتح تحقيق بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).