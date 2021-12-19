2021/12/19 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ أربيل يكشف عن الخسائر المادية والبشرية في السيول السليمانية- أربيل – الزمان يسعى الحزبان الكرديان الأكبر حجما ونفوذا في إقليم كردستان العراق الى توحيد توجهاتهما في هذه المرحلة التي تشهد التفاوض من اجل تسمية المناصب السيادية وأعضاء الحكومة.
حيث زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، مدينة السليمانية والتقى برئيس الاتحاد الوطني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الكرديان يناقشان نقاط الخلاف إزاء الاستحقاق الانتخابي في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيث زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، مدينة السليمانية والتقى برئيس الاتحاد الوطني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الكرديان يناقشان نقاط الخلاف إزاء الاستحقاق الانتخابي في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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