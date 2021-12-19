الحزبان‭ ‬الكرديان‭ ‬يناقشان‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف‭ ‬إزاء‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬العراق

2021/12/19 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ‭ ‬أربيل‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬المادية‭ ‬والبشرية‭ ‬في‭ ‬السيول‭ ‬ السليمانية‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ يسعى‭ ‬الحزبان‭ ‬الكرديان‭ ‬الأكبر‭ ‬حجما‭ ‬ونفوذا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬توحيد‭ ‬توجهاتهما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬التفاوض‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسمية‭ ‬المناصب‭ ‬السيادية‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭.‬حيث‭ ‬زار‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الاحد،‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬والتقى‭ ‬برئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ […]

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