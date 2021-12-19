ما بعد السيول.. سيول

2021/12/19 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام السيول‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬أربيل‭ ‬وأوقعت‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬وأخرى‭ ‬مادية‭ ‬كبيرة،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬واجهت‭ ‬بلدات‭ ‬عراقية‭ ‬سيولاً‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭.‬وهذه‭ ‬الاخطار‭ ‬مفتوحة‭ ‬الافاق‭ ‬بسبب‭ ‬التضاريس‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬مدروسة‭ ‬في‭ ‬التوسعة‭ ‬العمرانية،‭ ‬اذ‭ ‬توسعت‭ ‬الاحياء‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬المدن‭ ‬بما‭ ‬جعل‭ ‬الأرياف‭ ‬تندمج‭ ‬بالبلدات‭ ‬الكبيرة‭.‬ تحتاج‭ ‬المحافظات‭ ‬الى‭ ‬انعقاد‭ ‬مجالسها‭ […]

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