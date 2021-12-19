2021/12/19 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المؤبد للرجل الحديدي والكشف عن وثائق أمنية من زمن مرسي القاهرة- مصطفى عمارة كشف مصدر مطلع مقرب من جماعة الإخوان المسلمين طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان عن تصاعد خطير في الانقسامات بين قادة جماعة الإخوان عقب إعلان جبهة محمود حسين والتي تتخذ من تركيا مقرا لها عن مصطفى طلبة قائماً […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر:انشقاقات جديدة في الهرم القيادي للإخوان المسلمين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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