مصر‭:‬انشقاقات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الهرم القيادي‭ ‬للإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬

2021/12/19 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المؤبد‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬مرسي‭ ‬ ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬تصاعد‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬الانقسامات‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬عقب‭ ‬إعلان‭ ‬جبهة‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬مصطفى‭ ‬طلبة‭ ‬قائماً‭ […]

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