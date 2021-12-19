محمد رمضان ينشر فيديو للمالكي: د أنا الشيطان بيستعيذ مني!

2021/12/19 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان المصري محمد رمضان، الاحد، تسجيلا مصورا لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهو ينتقد فيه الحفلات الغنائية الاخيرة التي أقيمت في بغداد.

واتبع رمضان في تدوينة على حسابه بموقع "إنستغرام" اليوم، (19 كانون الاول 2021)، مقطع الفيديو بلقطة لشخصية رفاعي الدسوقي من مسلسل "الأسطورة" قال فيه: "د أنا الشيطان بيستعيذ مني"، ولم يكتب أي تعقيب مكتفيا بوضع وجه إيموشن يعبر عن الضحك.

وكان نوري المالكي قد انتقد تنظيم فعاليات فنية، واصفا اياها بالحفلات الماجنة قائلا: "العراق يحتضن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا".

أضاف المالكي: "لكنهم من الساقطين المبتذلين، يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف، عشرات الألاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود".

يذكر أن محمد رمضان رد على اتنقادات أحد رجال الدين العراقيين، الذي وصفه بعدة أوصاف تتعلق بشكله وملامحه، مؤكدا استنكاره لحدوث ذلك من رجل يتحدث داخل مسجد.

A.A

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