2021/12/19 | 23:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه "لا يحق للقادة السياسيين اللبنانيين أن يكونوا منقسمين وأن يشلّوا البلد"، في تصريحات له أطلقها على هامش زيارته لبنان، بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش بعد لقائه عون: لا يحق للقادة السياسيين في لبنان الانقسام وشل البلد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش بعد لقائه عون: لا يحق للقادة السياسيين في لبنان الانقسام وشل البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).