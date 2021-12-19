2021/12/19 | 23:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاعتراضات المصاحبة لنتائج القبول المركزي لفئة ذوي الشهداء.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين قدموا الى القناة العامة للقبول المركزي والذين …

ظهرت المقالة التعليم تطلق إستمارة الاعتراضات الإلكترونية للطلبة من ذوي الشهداء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تطلق إستمارة الاعتراضات الإلكترونية للطلبة من ذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تطلق إستمارة الاعتراضات الإلكترونية للطلبة من ذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).