2021/12/19 | 23:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية عن عدد الأجانب المبعدين والمسفرين في العراق بعد انتهاء إقامتهم، وفيما كشفت عن طرق تسربهم وبقائهم في البلاد، أكدت متابعة 3 جهات أمنية المقيمين بصورة غير قانونية وملاحقتها لهم.وقال العميد لؤي عبد الكاظم، مدير دائرة الإبعاد والاخراج في مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية للقناة الرسمية، …

ظهرت المقالة الكشف عن طرق تسرب العمالة الأجنبية غير المشروعة وأعداد المسفرين في العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن طرق تسرب العمالة الأجنبية غير المشروعة وأعداد المسفرين في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن طرق تسرب العمالة الأجنبية غير المشروعة وأعداد المسفرين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).