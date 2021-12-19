صور ملؤها الحب والحزن: لقاء ’الأميرة مريم’ بزميلاتها بعد عودتها لمقاعد الدراسة

2021/12/19 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبلت زميلات "الأميرة مريم" عودتها إلى الدراسة في معهد الفنون الجميلة خلال اليوم الأول بعد حادثتها المعروفة بالأحضان والحُب والدموع.

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وأظهرت صور، حصل عليها "ناس"، (19 كانون الأول 2021)، "استقبال زميلات مريم في أول يوم للدراسة لها في معهد الفنون الجميلة"، وقد احتضنوها واختلطت تعابير فرحهم بالدموع بعد أن تعرضت مريم لاعتداء بـ "التيزاب"، ما تسبب في تغيير بملامحها وتشويه جمالها الطبيعي.

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، تشكيل لجنة لتحديد أولويات العلاج خارج البلاد بالنسبة لـ "مريم"، والتي تعرضت إلى تشوه بالغ إثر مهاجمتها بمادة "التيزاب".

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 كانون الأول 2021)، أن "وكيل الوزارة هاني العقابي التقى بوالد (مريم ستار)، في مكتبه بمقر الوزار، وبحضور الوكيل الاداري ومدير عام دائرة التفتيش ومدير الاستقدام والاخلاء الطبي في الوزارة".





واطلع الوكيل، وفق البيان، "من والد الفتاة مريم على الحالة الصحية لها والعلاج الذي قدم لها خلال الاشهر الماضية في مستشفى الامام عل في بغداد – الرصافة".

ووجه العقابي، "الصحة بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الاداري وعضوية مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي وعدد من الاطباء الاختصاص وذلك لتحديد اوليات العلاج خارج العراق".

يذكر أن وزارة الصحة قامت بزيارة من قبل مديرة قسم تمكين المرأة في الوزارة الى منزل الفتاة مريم للاطلاع على حالتها الصحية ومواصلة التنسيق مع ذويها فيما يخص علاجها.

وأكد القضاء العراقي، في وقت سابق، أن إجراءات التحقيق في قضية الشابة "مريم"، ما تزال مستمرة، وتم اعتقال المتهمين في الجريمة.

ونقل إعلام القضاء عن قاضي التحقيق، قوله إن "المشتكية (مريم) تعرضت بتاريخ 2021/6/10 الى حادث حرق بمادة (التيزاب) في دارها الكائنة/ شارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة".

وأضاف أن ""ذويها قدموا شكوى امام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع.



ق) وصديقه (ع.



هـ) وتم اصدار امر قبض بحقهم والقي القبض عليهم وتم ايداعهم التوقيف ودونت اقوالهم لكنهم انكروا ارتكاب الجريمة لكن التحقيق مستمر بحقهم لجمع الادلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة".

ولفت قاضي التحقيق إلى أن "المحكمة قررت احالة الاوراق الى الوحدة التحقيقية في اجرام بغداد وتم ايداعها ضابط برتبة متقدمة من ذوي الاختصاص بالتحقيق لبذل مزيد من الجهود لجمع الادلة ضد المتهمين".

وتصدر قبل أيام وسم "انقذوا الأميرة مريم"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد أن أخذت حادثة "مريم" أصداءً كبيرة بين الأوساط الشعبية العراقية، وخصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعن تفاصيل الحادثة، قال والد مريم في حديث متلفز، "انا ووالدتها كنا في العمل ومريم واخيها وزوجته في البيت، اقدم مجرم الى الدخول الى البيت وقام بسرقة موبايل وقام ايضا بسكب مادة التيزاب عليها وهي نائمة".

واضاف، "مريم تعيش حياة مأساوية ومضت 7 اشهر عن الحادثة ولم تشفى من التشوهات التي حصلت في جسمها".

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان "النظر في القضية بجدية".

من جانبها قالت والدة مريم، إن "كاميرات المراقبة قامت بتصوير المجرم هو ملثم ويسير في الشارع ومعه "جنطة" و"عصا" ولا احد قام بالقبض عليه لحد الان".

وتابعت، "عند الذهاب الى المحكمة لم نحصل على حق مريم بل قام القاضي بالتعاطف مع المجرم".

وناشدت عائلة الضحية الجهات المختصة ومجلس القضاء الأعلى بالنظر إلى حالة ابنتهم كونها تمر في حالة حرجة جدا.





وأثارت قضية الفتاة مريم، غضباً عارماً على المنصات العراقية، بعد تعرضها الى هجوم بـ "التيزاب"، من قبل شخص "ملثم"، أثناء نومها داخل منزلها في بغداد، قبل 7 أشهر من الآن.

وعبر وسم (#انقذوا_الاميرة_مريم) طالب المغردون بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة، وكتب الإعلامي علي الخالدي، " تباً لك يا ناقص الغيره و الرجولة، نطالب باقصى انواع العقوبات بحق هذا المجرم و منتزع الانسانية".

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