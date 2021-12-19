"خارطة طريق" "وإزاحة الدبيبة".. جدل بشأن مصير الحكومة الليبية بعد 24 ديسمبر

2021/12/19 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من أسبوع، يحل موعد 24 ديسمبر الذي كان من المقرر فيه انطلاق الانتخابات الرئاسية في ليبيا، التي لم يعلن بعد تأجيلها بشكل رسمي، في وقت أعلن فيه البرلمان عن جلسة في 27 من الشهر نفسه لتشكيل حكومة جديدة.

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