2021/12/19 | 23:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال شخص محكوم بالسجن غيابياً 10 سنوات لقضية تتعلق بـ"المخدرات" في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/19 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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