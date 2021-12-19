التعليم تطلق استمارة الاعتراضات الإلكترونية لهذه الفئة من الطلبة

2021/12/19 | 23:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، اطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية للطلبة من ذوي الشهداء.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام للوزارة في بيان اليوم، (19 كانون الاول 2021)، انه تم "اطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاعتراضات المصاحبة لنتائج القبول المركزي لفئة ذوي الشهداء".

وأضاف البيان ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين قدموا الى القناة العامة للقبول المركزي والذين لم يقدموا على استمارة القبول أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".

وأوضح البيان، انه "ويتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة فيما تستمر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) باستقبال طلبات الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/12/23".

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