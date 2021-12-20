2021/12/20 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طائرات F_16 العراقية تقتل إرهابيين اثنين في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:05

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