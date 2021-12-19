في حي يقصده اللاجئون.. قصة جهود إعادة بناء

2021/12/20 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معاناة شديد عاشها سكان حي بولينغ غرين، في مقاطعة وارين بولاية كنتاكي الأميركية، بسبب الإعصار الذي ضرب مناطقهم مؤخرا، إلا أن هذه المعاناة أظهرت قدرتهم على التضامن في مجتمع يعيش فيه عدد كبير من المهاجرين واللاجئين من شتى أنحاء العالم

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