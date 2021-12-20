التعليم تعلن إطلاق استمارة “الاعتراضات” لفئة من الطلبة

2021/12/20 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، عن إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية للطلبة من ذوي الشهداء.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تعلن “إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاعتراضات المصاحبة لنتائج القبول المركزي لفئة ذوي الشهداء”.

وحددت الوزارة المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم “كل من الطلبة الذين قدموا الى القناة العامة للقبول المركزي والذين لم يقدموا على استمارة القبول أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد”.

ويتاح للطالب بحسب البيان “التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة فيما تستمر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة باستقبال طلبات الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/12/23”.

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