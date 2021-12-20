2021/12/20 | 00:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذت طائرات F 16 العراقية ضربة جوية ضد معقل لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني تابعه "ناس" أنه "وبإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: غارة طائرات F16 العراقية على هدف في ناحية السعدية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: غارة طائرات F16 العراقية على هدف في ناحية السعدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).