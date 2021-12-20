تحالف بصري يرفض ذهابه لطرف شيعي دون آخر.. تحقق حكومة الأغلبية مرهون بأمر مهم

2021/12/20 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أكد رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز، اليوم الاثنين، رفضه للذهاب إلى طرف شيعي دون آخر.

وقال الفائز في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الحراك السياسي الذي يجريه أعضاء التحالف يأتي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف".

وأكد أن "تحالفه لن يذهب مع طرف شيعي على حساب طرف شيعي اخر لان الأهم هو توحد البيت الشيعي وليس تشتته".

وأضاف أن "الحكومة سوف تمضي توافقية وليس أغلبية لان الضرف الحالي غير مهيئ لتشكيل حكومة أغلبية فلا بد من مضي الجميع بتشكيل الحكومة المقبلة".

وعن توقعات تمرير الحكومة أشار الفائز إلى "اننا نتوقع تأخير تشكيلها في ظل الخلاف السياسي".

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