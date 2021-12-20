فرقة العباس القتالية تعلن دفع الفروقات لسنوات ثلاث لمنتسبيها

2021/12/20 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت فرقة العباس القتالية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن فروقات مقاتليها لثلاث سنوات.وقالت الفرقة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد تجاوزها الأحداث التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية؛ تعلن قيادة الفرقة العباس أنها ستشرع خلال الـ 24 ساعة القادمة بتوزيع - الدفعة الأولى - من مستحقات المقاتلين - الفروقات - للمستمرين بالخدمة وللسنوات ( 2017 - 2018 - 2019) على أمل صرف سنتي ( 2015 - 2016)".واضافت ان "ذلك جاء بعد تخصيص المبالغ اللازمة من قبل وزارة المالية".

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