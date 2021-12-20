الرئيس الأمريكي في حينا - نبيل عودة

2021/12/20 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة من الأدب الساخر: نبيل عودةأصيبت الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس لأمريكي بقلق كبير لأن أخبار الولايات المتحدة يعرفها اليهود وتنشر في اسرائيل قبل ان تصل للجمهور الأمريكي، حتى ان بعض الأخبار السرية والتي تتعلق بأمن الدولة، هي أيضا مكشوفة أمام إسرائيل والمواطنين اليهود، مما يشكل اختراقاً أمنياً خطيراً قد يسبب إشكاليات كارثية في المستقبل، ويدفع أمريكا لمواقف سياسية وربما عسكرية لم تؤخذ بالح ......





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