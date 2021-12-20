مقتل عنصرين من 'داعش' بضربة جوية في ديالى

2021/12/20 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" بضربة جوية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضافت أن الضربات "أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية".

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