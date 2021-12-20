 إردوغان يتعهد بخفض معدل التضخم في تركيا

2021/12/20 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، بخفض معدل التضخم الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه وجدد معارضته لرفع معدلات الفائدة.

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