2021/12/20 | 00:43 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد رمضان يرد بتعليق ساخر على رجل دين عراقي هاجمه في إحدى الخطب (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/20 | 00:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد رمضان يرد بتعليق ساخر على رجل دين عراقي هاجمه في إحدى الخطب (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد رمضان يرد بتعليق ساخر على رجل دين عراقي هاجمه في إحدى الخطب (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).