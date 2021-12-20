زوجة متظاهر تستخدم صفحته على فيسبوك للمطالبة بكشف مصيره.. ’انتقد الصحة والعيداني’

2021/12/20 | 00:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لم تعلن السلطات الأمنية الاتحادية أو المحلية في محافظة البصرة حتى الآن عن مصير المتظاهر البارز عمار الحلفي، المعروف بـ "عمار البصراوي العراقي"، رغم مرور أكثر من 10 ساعات على اختفائه.

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ونشرت صفحة "عمار البصراوي العراقي" منشوراً مقتضباً بعد ظهر الأحد، جاء فيه "إخواني..



لقد ألقوا القبض عليّ ووهم يقتادوني الآن إلى الاستخبارات، لا تتركوني، التهمة التحريض وفق المادة ٢٣٨".



وهي مادة تتعلق بالتخلف عن حضور استدعاء قضائي.

في وقت لاحق، تبيّن أن زوجة الناشط عمار، هي مَن نشرت المعلومات الأولية، حيث أعادت النشر في الصفحة، معلنة أنها هي مَن تتولى النشر.

وجاء في المنشور الثاني على صفحة عمار البصراوي العراقي "أنا زوجة الناشط المدني عمار الحلفي الذي تم اعتقاله اليوم من قبل وكالة الاستخبارات في محافظة البصرة، علما أن المنشور الذي تم نشره في وقت الاعتقال كان من قبلي أنا زوجته، أتمنى أن لا تقصروا مع عمار".

وعُرف عمار البصراوي العراقي بمواقفه الجريئة ومشاركته الدائمة في التظاهرات، كما رافق ذوي الصحفي أحمد عبدالصمد والمصور صفاء غالي، يوم محاكمة المتهمين بقتلهما، وكان العراقي من بين الشهود الذين نقلوا عن الحاضرين داخل المحكمة، قيام المتهم بالسجود بعد إعلان قرار إعدامه.

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ويأتي الاعتقال، بعد يوم على دعوة العراقي إلى تظاهرة للمطالبة بإقالة مدير الصحة في البصرة عباس خلف التميمي، إضافة إلى انتقاده للمحافظ أسعد العيداني، ونشره فيديو للحديث عن ما قال إنها شبهات فساد في ملف مصفى المفتيّة.

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