قادش يفرض التعادل على ريال مدريد في الليجا الاسبانية

2021/12/20 | 01:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوقف فريق قادش سلسلة انتصارات ريال مدريد ، بالتعادل معه سلبيا ، في المباراة التي جرت في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد .ومع سيطرة الملكي على المباراة بشكل كامل على مدى شوطيها ، الا ان تألق حارس قادش حال دون تمكن الريال من هز الشباك .وبهذه النتيجة بقي ريال مدريد متصدرا جدول ترتيب الليجا، برصيد 43 نقطة، بينما اصبح رصيد قادش 14 نقطة ./ انتهى

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