2021/12/20 | 01:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتل عنصران من داعش الارهابي بضربة جوية لطائرات F_16 العراقية في ديالى.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان :" باشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".واضافت:" ان الضربة اسفرت عن مقتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية لطائرات F_16 العراقية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية لطائرات F_16 العراقية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).