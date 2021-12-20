ريال مدريد يتعثر أمام قادش في الليجا

2021/12/20 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة ريال مدريد وقادش، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع قادش رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر.

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