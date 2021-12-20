2021/12/20 | 01:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصرية تحتضن حفل توقيع كتاب 100 قصيدة وردية من المندائية النقية | نقرير: سائر الشنون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصرية تحتضن حفل توقيع كتاب 100 قصيدة وردية من المندائية النقية | نقرير: سائر الشنون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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