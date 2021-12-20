ريال مدريد تتعادل مع قادش سلبيا بالسنتياغو برنابيو

2021/12/20 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

فرض فريق قادش التعادل على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 0-0 في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الليجا الإسبانية، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".ورفع ريال مدريد رصيده الى 43 نقطة في صدارة الترتيب العام لليجا، في حين رفع قادش رصيده الى 14 نقطة في المركز التاسع عشر وماقبل الأخير.الشوط الأول من المباراة شهد سيطرة واضحة ومطلقة لريال مدريد وسط تكتل دفاعي من لاعبو قادش، ومع ذلك لم يتمكن ريال مدريد من تهديد مرمى حارس الضيوف كثيراً.وجاءت أخطر فرصة في الشوط الأول من تسديدة فالفيردي من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس أبعدها ببراعة الى ركنية لم تستغل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.واستمرت أفضلية وسيطرة ريال مدريد في الشوط الثاني، وكانت أخطر فرصة رأسية هازارد التي أبعدها الحارس، كما أهدر بنزيما عدة فرصة سانحة للتسجيل بشكل غريب.وأهدر نيجريدو هدف محقق لصالح قادش بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة "75"، ثم استمر ضغط ريال مدريد ومحاولاته لكنه افتقد للمسة الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل 0-0.

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