السيناتورة إليزابيث وارن تعلن إصابتها بكورونا.. وتوجه نصيحة للأميركيين

2021/12/20 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، التي حصلت على جرعتي التطعيم ضد كوفيد-19 إضافة غلى الجرعة الثالثة، إنها تعاني من أعراض خفيفة.

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