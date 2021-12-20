الذاكرة مدينة لاتنام في العصر الرقمي. - مظهر محمد صالح

2021/12/20 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح الذاكرة مدينة لاتنام في العصر الرقمي.د.مظهر محمد صالححالفني الحظ حضور منتدى عالمي يسمى world social forum عقد يومها في مدينة حيدر اباد الهندية في الشهر الاول من العام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- وهو تجمع لكل التكتلات والتحالفات اليسارية leftists في العالم واتذكر كيف جرى استقبال الكاتب الاقتصادي اليساري الشهير سمير امين بحفاوة بالغة ولافتة للنظر الا وهو صاحب كتاب Accumulation on a World ......





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