عنف وقمع في الشوارع.. احتجاجات السودان تتصاعد والأمن يرد بقوة

2021/12/20 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد التوتر في السودان بعد أن أصيب 123 سودانيا في الأقل، بحسب وزارة الصحة، خلال محاولة قوات الأمن فض اعتصام أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، كانت منظمات مدنية ومهنية سودانية دعت إليه احتجاجا على "الانقلاب العسكري" كما يصفه المحتجون.

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