بمناسبة الإنتخابات الليبية - سعود سالم

2021/12/20 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم "si les élections servaient à quelque chose elles seraient interdites depuis longtemps" "If voting changed anything… it would be illegal"حكاية حقيقيةكانت ماوسلاند Mouseland أو بلاد الفئران مكانًا جميلا وغنيا بوسائل الحياة، تعيش فيه جميع الفئران الصغيرة بأمان وسعادة، تأكل وتشرب، تعمل وتلعب وتحتفل وتولد وتموت.



وقد عاشوا حياة روتينية ومملة تمامًا كما تعيش أأغلب الكائنات على ك ......





