وزير الاتصالات اللبناني يحذر من انقطاع الإنترنت في عموم البلاد

2021/12/20 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم من خطر انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في الأيام القليلة المقبلة على كافة الأراضي اللبنانية، داعيا إلى حسم ملف فتح الاعتمادات لهيئة "أوجيرو".وأشار القرم في بيان له إلى أن "ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدورنا حلها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين".ولفت إلى أن "سنترال طرابلس - التبانة وعددا من السنترالات الأخرى توقفت بسبب نفاد المازوت". وحذر من "خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية".وشدد على "وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة أوجيرو بـ350 مليار ليرة لبنانية، بعد أن كانت أقرت في مجلس النواب".ووجه نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"ضرورة حل هذا الموضوع نهائيا وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن أوجيرو من تلبية حاجاتها، وإلا على الاتصال والإنترنت السلام".

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