2021/12/20 | 03:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. أربيل تلغي الاحتفال برأس السنة "احتراما لأرواح البيشمركة وضحايا الفيضانات" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/20 | 03:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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