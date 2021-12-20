الهجرة من العراق.. في ذكرى اليوم الدولي للمهاجرين

2021/12/20 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الإجراءات الحكومية لحل أزمة المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروس؟

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