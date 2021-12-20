2021/12/20 | 06:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SHXAMxoKIvs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثون يحذرون من تفاقم الهجرة من العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثون يحذرون من تفاقم الهجرة من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).